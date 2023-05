«Eu sou autista, mãe de dois autistas!»: Gisela foi diagnosticada aos 40 anos

Há 2h e 10min

No «Dois às 10», Gisela Santos fala do nascimento do filho António e de como percebeu que ele era diferente. Recorda o diagnóstico de autismo do filho e de como chegou ao próprio, descobrindo que também ela é autista. Já mãe e filho diagnosticados, segue-se o diagnóstico da filha Leonor.