Há 3h e 26min

Em «Festa é Festa», Ivone (Maria Emília Correia) já sabe do concurso de Misses e quer ser a promotora do evento. Camila (Marta Gil) não mostra grande interesse e Ivone diz que um saco de cimento é mais mexido do que ela. Ivone espicaça a sobrinha e pergunta-lhe se não está na idade de casar e ter filhos. Camila não quer acreditar na lata da tia, já que ela também nunca teve filhos.