22 mai, 22:26

Em «Festa é Festa», São (Sílvia Rizzo) continua a contar as notas e diz que vai fazer uma lista dos sonhos que tem por cumprir. São culpa Fernando (Manuel Marques) por não ter cumprido alguns sonhos. Ele afirma que sempre lhe deu tudo, mas São acha que não foi suficiente e diz que devia ter casado com um homem rico. Fernando fica irritado, enquanto São atira as notas ao ar, eufórica.