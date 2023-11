Há 2h e 22min

Em «Queridos Papás», Angelina (Marisa Cruz) e Zé Miguel preparam-se para dizer quem foi o vencedor do concurso de mini talentos, com Vasco confiante que vai ser Paulinho a ganhar. Zé Miguel diz que é Flor quem ganhou, ficando Beni em segundo lugar e Paulinho em terceiro. Isabel surge a dizer que tem ordem do tribunal para levar imediatamente consigo Flor. Roberto agarra-se aflito à neta.