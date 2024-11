Há 1h e 19min

Em «Cacau», Cacau (Matilde Reymão) pede a Tiago (José Condessa) para não falarem do passado, somente querendo focar-se em estar ali com ele no sítio que mais gosta no mundo. Tiago sorri muito feliz por Cacau revelar-lhe estar novamente grávida dele. Guto (Vitor Britto) diz a Baobá (Maria das Graças) não conseguir guardar aquela novidade, ligando para Anita (Catarina Nifo) a contar-lhe.