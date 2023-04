Eugénia emociona-se ao perceber que a sua vida mudar: «Ainda me custa a acreditar»

No «Dois às 10», Eugénia Macieira chega à clínica e diz-se nervosa, sobretudo por não ter com ela a filha e o companheiro. O Doutor João entra então na sala para conversar com ela e revela tratar-se de um caso complexo, por o rosto dela já ter mudando devido à falta de dentes de anos e anos. A resposta que João Espírito Santo lhe deu, deixa a convidada à beira das lágrimas.