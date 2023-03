Há 1h e 53min

No «Dois às 10», Eugénia Mendes, mãe de Leonor, conta como foi descobrir que estava grávida. A gestação correu bem, mas no dia em que rebentaram as águas e foi para o hospital, mas a vida desta mulher mudou. O parto não correu como previsto e a filha de Eugénia nasceu sem vida. Os momentos que se seguiram foram dramáticos.