Há 1h e 18min

No TVI Extra, é comentada a notícia e são dados detalhes sobre a vida de Amélia de Jesus, a Euromilionária de Marco de Canaveses, que era empregada doméstica antes de ganhar 51 milhões de euros. Além de ter comprado um caixão milionário, a euromilionária revelou que cometeu um crime macabro: Antes de ser milionária roubou pessoalmente as ossadas do marido e escondeu-as. Veja o vídeo e saiba mais