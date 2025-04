Eva confronta Duarte: «Tu estavas a despi-la. Eu vi!»

Há 3h e 45min

Em «A Fazenda», Duarte (Cláudio de Castro) diz a Eva (Margarida Corceiro) que tem uma relação especial com Júlia (Kelly Bailey), não estando a fazer nada de errado com ela. Eva (Margarida Corceiro) avisa-o que vai fazer queixas dele a Alba (São José Correia), não indo calar que ele estava prestes a abusar de Júlia (Kelly Bailey). Duarte (Cláudio de Castro) tenta empurrar Eva (Margarida Corceiro), que se defende dele empurrando-o de volta. Duarte (Cláudio de Castro) cai pela ribanceira abaixo para o rio. O telefone de Duarte (Cláudio de Castro) toca com uma chamada de Alba (São José Correia). Eva (Margarida Corceiro) procura Duarte (Cláudio de Castro) no rio, não o vendo.