Eva deixa Alba em lágrimas: «Nunca me vou esquecer o que fez por mim»

Há 1h e 13min

Em «A Fazenda», Eva (Margarida Corceiro) olha sem argumentos para Mafalda (Inês Aguiar) a dizer que não pode defender Leonor (Dalila Carmo) de todo o mal que fez, além de que ela se preparava para fugir com Gaspar (Nuno Lopes) para se escapar. Eva e Mafalda pedem desculpa a Alba (São José Correia) pelos actos de Leonor, mas Alba sossega-as a dizer não as culpar de nada. Eduardo entra à procura de Duarte (Cláudio de Castro), contando a Mafalda que ele estava com Vânia na noite do atropelamento. Alba enfrenta-o a avisar ir defender o filho.