Há 19 min

Em «A Fazenda», Eva (Margarida Corceiro) tenta chegar a um ponto de entendimento com Talu (Evandro Gomes) para que se deem minimamente bem, mas Talu reitera nunca a ir perdoar por ela o ter abandonado para ficar com Joel (João Jesus). Gaspar (Nuno Lopes) e Joel dizem terem visto marcas de pneus de um jipe lá fora, com Joel a dizer ir tentar descobrir a quem pertence o jipe.