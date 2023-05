Hoje às 09:50

Em «Para Sempre», Nando está no campo quando Romeu (Rodrigo Tomás) aparece e diz que alguém quer falar com ele e recebe uma chamada da mulher e filha, fica alarmado. Romeu sorri provocador. Eva (Matilde Breyner) avisa Nando que está com a família dele e o que vão fazer a seguir só depende dele. Romeu diz que ninguém vai fazer mal a ninguém, Nando fica desesperado.