Evandro emocionado com viagem a Angola: «Senti-me em casa!»

Há 3h e 6min

No «Dois às 10», Evandro Gomes, ator da novela "A Fazenda", recordou a sua primeira vez em Angola, terra dos seus pais. O ator partilhou como se sentiu em casa mal saiu do avião, e como a experiência foi especial por ter conhecido familiares que nunca tinha visto. Evandro descreveu o momento emocionante, como se estivesse com a sua família a vida inteira. O ator confessou ter chorado ao regressar ao hotel após um dia de gravações e sair para conviver. Evandro destacou ainda a importância do apoio da família, especialmente do seu pai, que o considera o seu maior fã e que se emocionou ao vê-lo na novela

