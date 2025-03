Ex-acompanhante de luxo revela quantos clientes atendeu no seu dia mais intenso

Hoje às 09:01

Cristiana Barros tem 33 anos e foi acompanhante de luxo. Em novembro de 2024, deu uma entrevista no Goucha para dar a conhecer a sua história de vida. Foi boa aluna e casou aos 21 anos para fugir do controlo da mãe. Começou uma relação tóxica, teve um filho num caso extraconjugal e entrou no mundo da prostituição: «Pensei para mim: "já que vos atraio tanto desde criança, agora vão ter de pagar"» Sem tabus, falou dos valores que recebia e admitiu que o máximo de homens que acompanhou num só dia: 7