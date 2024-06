Ex-concorrente do «Big Brother» é treinador de menina que sofre de paralisia cerebral. Saiba quem!

Hoje às 17:56

No «Goucha», ouvimos o testemunho de Olga Marques. A filha Daniela nasceu prematura e sofre de paralisia cerebral. Em estúdio, Olga mostra-se emocionada ao recordar a filha em bebé. Daniela nasceu aos 6 meses de gestação e pesava apenas 500 gramas. A nossa convidada revela que a sua filha foi batizada na incubadora, e não lhe foram dadas esperanças de que a filha pudesse sobreviver. No entanto, Daniela sobreviveu mas fez várias infeções respiratórias. Aos 3 anos, os pais da jovem recebem o diagnóstico de paralisia cerebral da filha. Olga fala-nos do treinador da filha que a tem acompanhado, e que por acaso, é um dos ex-concorrente do «Big Brother 2024».