Ex-concorrente do «Big Brother» faz partilha emocionante: «O meu pai divorciou-se da minha mãe. Mas também se divorciou de mim!»

Há 3h e 23min

No «Dois às 10», Tatiana Madureira abriu o coração sobre o afastamento do pai, revelando o impacto que essa ausência tem na sua vida e na dos seus filhos. A dor é palpável quando descreve que o filho mais velho, Lucas, acredita que o avô está sempre «a viajar de avião», uma fantasia que mascara a dura realidade da falta de ligação familiar. «O meu pai divorciou-se da minha mãe, mas também se divorciou de mim», desabafou Tatiana, expressando a mágoa de sentir que o pai não demonstra interesse em restabelecer o contacto. As tentativas de reconciliação, inclusive por parte do marido, Carlos, têm sido em vão. «De há uns tempos para cá, o contacto deixou de existir mesmo», confirmou Carlos. Tatiana confessou que, apesar de ser adulta e conseguir gerir as suas emoções, a situação «dói na alma». A preocupação maior reside nos filhos, que não têm a oportunidade de conhecer o avô. Saiba mais em TVI Player