Ex-nora exige metade do valor da casa da sogra graças a um erro impensável

Há 2h e 9min

Em «A Sentença», o primeiro caso do dia mostra como o convívio entre os vários elementos de uma família nem sempre decorre da melhor forma, por vezes há gestos e atitudes que fazem com que se perca a amizade e também a confiança.

O filho foi sempre uma prioridade para Mónica, os dois vivem juntos desde a primeira hora e mesmo depois deste ter conhecido Helena e casado com ela, o jovem nunca saiu da casa da mãe. A relação entre os 3 começou a piorar quando Mónica decidiu doar ao filho a casa onde todos moram. Uma doação com cláusulas que restringiam os direitos de Helena caso ocorresse um divórcio ou a morte do marido. Helena sentiu-se ofendida com a proposta de Mónica, as duas desentendem-se mas após a discussão acabam por chegar a um acordo, uma combinação que é depois passada para o papel com um erro na data. O lapso detectado apenas por Helena altera o ajuste entre ambas. O casamento entre Helena e o filho de Mónica chegou ao fim e a mulher agora reclama metade do valor da casa.