Ex-vítima de violência doméstica elaborou plano de fuga que demorou 6 meses

Há 2h e 46min

No «Goucha», ouvimos o testemunho de Joana Silva, que juntamente com os filhos viveu durante anos às mãos de um agressor. A nossa convidada fala-nos do momento em que começou a pensar em elaborar um plano de fuga, do ambiente de medo e terror que vivia em casa. Com o apoio de uma instituição e dos pais, Joana conseguiu livrar-se da situação de violência doméstica da qual era vítima, juntamente com os seus filhos menores.