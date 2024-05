Há 2h e 32min

No «Goucha», ouvimos o testemunho impressionante de Guadalupe Anjos, que foi vitima de violência doméstica. A nossa convidada recorda o início da relação com o alegado agressor e confessa que na altura estava comprometida. Segundo a mesma, esta manteve uma relação de amante e a esposa do alegado agressor tinha conhecimento disso.