Há 2h e 20min

No «Dois às 10», partilhamos o testemunho de Stephanie que diz que o ex-companheiro lhe rastreou o telemóvel e a impediu de ter amigos. relata agressões durante a gravidez e afirma que perdeu o bebé por causa das das agressões. A mulher diz o tribunal desprotege os direitos do filho e ignora a violência doméstica, diz-se obrigada a conviver com o agressor.