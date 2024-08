Há 1h e 41min

No «Dois às 10», Carlos Miguel, autor do sucesso «Devolve-me a vida» foi acusado de violência doméstica. O ministério publico acusou o cantor de controlar, destratar e humilhar a ex-companheira, porém após dois anos da queixa a sentença saiu e Carlos Miguel foi ilibado de todas as acusações.