Há 3h e 14min

No «Dois às 10», entrevistámos Filomena Silva, tia de Mónica Silva, a grávida desaparecida há dois meses. Populares e família procuram Mónica. Bruno Caetano encontra-se em Murtosa, um dos locais em que irão ser feitas buscas. Saco com carne podre é uma das possíveis pistas do desaparecimento de grávida.