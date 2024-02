Exclusivo: Homem atropela ex-companheira e foge: «Andei de rastos cerca de 7 metros e meio»

Hoje às 12:43

No «Dois às 10», ficamos a par do caso de um homem sem carta de condução que atropelou a ex-companheira e fugiu sem prestar auxílio, em Campo, Valongo. O repórter Bruno Caetano encontra-se no local e entrevista a vítima em questão. Bruna Coelho, a vítima, relata tudo o que aconteceu nesse fatídico dia e recorda o contexto de violência doméstica que viveu com o suspeito. O responsável por este atropelamento encontra-se em fuga.