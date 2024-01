Exclusivo: Madrinha do jovem que matou o pai com sete facadas alega legítima defesa

Há 2h e 6min

No «Dois às 10», recordámos o caso do jovem que matou o pai com sete facadas, na Cova da Moura. Segundo o que consta, a origem deste conflito prende-se com o facto do jovem e a namorada terem gasto demasiado gás ao tomar banho. A discussão subiu de tom, o jovem abandona a casa do pai, mas volta e segundo o suspeito, o pai tinha uma espécie de bastão na mão e acerta-lhe. Entrevistámos a madrinha do suspeito que alega que o sobrinho agiu em legítima defesa.