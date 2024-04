Exclusivo: Mulher de Rúben Aguiar reage à condenação do marido com revelações surpreendentes

Há 1h e 24min

Na «Atualidade», Isabel Pinto, mulher de Rúben Aguiar, o cantor que foi condenado a cinco anos e meio de prisão por ofensas à integridade física, após atropelamento, reage à condenação do marido e revela o que o companheiro sofreu dentro do estabelecimento prisional. Em estúdio, os comentadores Sofia Matos e Vítor Marques analisam o caso e ainda o relato chocante de um idoso que foi espancado pelo filho por se ter queixado do barulho da música em casa, bem como o caso de uma militar da GNR que foi atacada sexualmente.