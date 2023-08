Há 1h e 57min

Madonna celebrou os 65 anos com uma festa de arromba no nosso País. O TVI Extra esteve em exclusivo num dos locais da festa, o Palácio do Grilo, em Lisboa, e mostra o que aconteceu: as movimentações, alguns convidados, a chegada da rainha da Pop... Veja o vídeo. E não perca o TVI Extra desta quinta-feira, onde serão reveladas mais imagens