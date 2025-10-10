TVI PLAYER
Exclusivo: o programa na íntegra
Ontem às 20:36
Com Sandra Felgueiras
01:32
Clima aqueceu: Movimentações debaixo dos lençóis levam Fábio a 'ameaçar' Liliana
Secret Story
Há 3h e 0min
1
«Há já muitos anos que pensava nisto»: Manuel Luís Goucha mostra-se entusiasmado com novo projeto profissional, que envolve Rui Oliveira
V+ TVI
9 out, 15:54
2
08:10
Inédito: Vera e Pedro dançam agarrados sob o olhar atento de Marisa
Secret Story
Hoje às 09:11
3
Ana e Daniel são irmãos, têm dois filhos e lutam pelo direito a casar-se. A história de amor polémica que continua a agitar mentalidades
V+ TVI
9 set, 12:51
4
Lembra-se do Tiago, dos Morangos com Açúcar 1? Hoje vive fora de Portugal e ganha prémios internacionais
V+ TVI
9 out, 11:19
5
Perdeu a noiva, mas ganhou uma nova vida: Zé tem quase 100 mil seguidores e um novo emprego
Secret Story
9 out, 23:47
6
Mãe de Cristiano Ronaldo tem encontro inesperado com ex-concorrente que tinha o segredo mais insólito de sempre
Secret Story
Ontem às 15:46
José Carlos Pereira surpreende fãs com confissão inesperada: «Pouca gente sabe mas…»
Novelas
Hoje às 08:35
Irmãos de Madeleine McCann descrevem “interações assustadoras” com jovem que diz ser a irmã desaparecida
Dois às 10
Ontem às 16:21
Bruna Gomes planeia acontecimento memorável: «É uma data importante»
Secret Story
Ontem às 16:59
Pedro Benevides deixa todos rendidos com gesto especial em noite inesquecível
V+ TVI
Ontem às 10:36
Bárbara Parada recorda período difícil e envolve Francisco Monteiro: «Só de pensar nessa fase dá-me ansiedade»
Secret Story
Ontem às 17:01
Clima aqueceu: Movimentações debaixo dos lençóis levam Fábio a 'ameaçar' Liliana
Secret Story
Há 3h e 0min
Secret Story - Extra - 11 de outubro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:10
A Protegida - Jorge encontra o home que Isabel não quer ouvir falar
A Protegida
Ontem às 23:30
Fábio beija Liliana: «Eu já te escolhi a ti, se for recíproco passamos todos os obstáculos juntos»
Secret Story
Há 44 min
Alerta! Fábio e Vera dançam kizomba bem agarradinhos: «O plano entre nós era só uma curtição»
Secret Story
Há 1h e 1min
A Fazenda - Júlia é atacada na própria casa
A Fazenda
Ontem às 22:30
Diário da Manhã - 10 de outubro de 2025
Diário da Manhã
Hoje às 07:00
Mariana - 11 de outubro de 2025
Mariana
Hoje às 02:00
Secret Story - Extra - 11 de outubro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:10
A Protegida - Jorge encontra o home que Isabel não quer ouvir falar
A Protegida
Ontem às 23:30
A Protegida: Duarte tem provas que Gina e Gonçalo se envolveram
A Protegida
Ontem às 23:30
«A Protegida» - «Eu conheço a mulher que lhe destruiu a vida: Isabel Nóbrega»
A Protegida
Ontem às 23:25
Exclusivo «A Fazenda»: Revelamos o final de Ary e Júlia
Novelas
Ontem às 08:16
«Terra Forte»: Benedita Pereira, João Catarré, Rita Pereira e José Fidalgo... Quem é quem?
Novelas
9 out, 10:10
Vem aí em «A Protegida»: A pessoa que Isabel mais teme aparece e não está para brincadeiras
Novelas
Ontem às 09:55
Eles conquistaram o público: o casal sensação que ninguém esperava
Novelas
Ontem às 10:57
«Estou apaixonada»: este é o segredo de Ana Guiomar que todos querem copiar
Novelas
9 out, 15:31
Vem aí em «A Fazenda»: Zuri morre de medo do que pode estar prestes a acontecer
Novelas
Ontem às 09:33