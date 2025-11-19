TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Secret Story
Momento Certo
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Terra Forte
A Protegida
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP
Exclusivo: o programa na íntegra
19 nov, 21:04
Com Sandra Felgueiras.
Mais Vistos
«Tinha de acontecer»: Agir, filho de Helena Isabel, anuncia novidade inesperada
Novelas
Ontem às 16:05
1
Grávida, mulher de AGIR vive experiência única que deixou o cantor rendido
Novelas
18 set, 10:24
2
«O sítio mais feliz do mundo» não é a Disneyland, dizem jornalistas americanos. Está em Portugal
V+ TVI
Ontem às 14:52
3
Marisa Susana acerta em cheio no segredo de Pedro! As imagens completas do momento
Secret Story
Ontem às 10:37
4
Beijos às escondidas e piropos atrevidos: As imagens calientes da noite de Pedro e Marisa
Secret Story
Ontem às 10:03
5
Leandro carrega no segredo de Marisa e Pedro Jorge e quase acerta! A tentativa que mudou o rumo do jogo
Secret Story
Hoje às 11:53
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Nuno Markl fala pela, primeira vez, sobre o seu estado de saúde e alerta: «Não somos super-homens»
Novelas
Hoje às 11:44
Horas antes de ser internado, Nuno Markl mostrava como o dia era diferente: «Acho que a Chiclete percebeu»
Dois às 10
Hoje às 13:00
Numa nova fase da sua vida, Zé Lopes faz anúncio emocionante: «Obrigado, de coração»
Secret Story
Há 1h e 26min
«É aqui que tudo começa»: Noivo de Maria Botelho Moniz lança novidade que promete ser marcante
Novelas
Há 1h e 55min
Quase de regresso! Maria Botelho Moniz revela como se está a preparar para a 1ª Companhia
Secret Story
Há 3h e 4min
No dia em que completou 22 anos, Cátia perdeu o filho: «O que custou mais foi vir com ele morto dentro de mim»
Dois às 10
Hoje às 13:30
TVI PLAYER
Secret Story 9 - Extra - 20 de novembro de 2025
Secret Story
Ontem às 23:55
Ciúmes? Marisa Susana atira para Pedro: «Estás mais com a Marisa do que comigo»
Secret Story
Há 1h e 9min
A Protegida: Mariana e Laura vende a fábrica a pessoa impensável
A Protegida
Ontem às 23:15
Marisa Susana questiona Pedro se está com ciúmes dela... À frente da mulher do concorrente
Secret Story
Há 1h e 38min
Terra Forte: Rosinha leva Marcus para a casa de Maria de Fátima
Terra Forte
Ontem às 22:10
«Tens potencial para ganhar isto» Marisa encoraja Pedro Jorge
Secret Story
Há 1h e 17min
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Intuição: o novo concurso de Manuel Luís Goucha já tem dia de estreia na TVI
Há 1h e 1min
TVI - Em cima da hora - 21 de novembro de 2025
TVI - Em cima da hora
Há 3h e 57min
Homem mata sobrinho a tiro por disputa de terreno
Dois às 10
Hoje às 13:20
TVI Jornal - 21 de novembro de 2025
TVI Jornal
Hoje às 12:58
Wonderland Lisboa nomeado para Melhor Mercado de Natal 2026 - já pode votar!
Hoje às 12:58
«Tenho dois filhos»: Cátia perdeu um bebé e está grávida novamente aos 23 anos
Dois às 10
Hoje às 12:45
Mais
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Flor faz uma cena de ciúmes a Sammy. Mas, acabam aos beijos
Novelas
Ontem às 08:54
Vem aí em «A Protegida»: Polícia apanha Jorge e Clarice?
Novelas
Ontem às 10:04
Já nasceu o filho de Catarina Siqueira e Henrique de Carvalho
Novelas
Ontem às 08:51
Soraia Tavares vive situação inesperada e vai parar ao hospital
Novelas
19 nov, 15:01
Aos 52 anos, Fernanda Serrano arrasa em biquíni e inspira com corpo escultural
Novelas
18 nov, 19:32
Vem aí em «Terra Forte»: Desesperado, Marcus tenta matar Maria de Fátima
Novelas
18 nov, 10:38