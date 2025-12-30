Exclusivo: o programa na íntegra

TVI PLAYER
30 dez 2025, 21:43
Com Sandra Felgueiras.
Mais Vistos
Óscar Romero morre aos 52 anos. Merche Romero já prestou homenagem
1ª Companhia
Ontem às 23:56
1
Maycon Douglas, ex-concorrente da Casa dos Segredos 8, continua desaparecido
Secret Story
Ontem às 18:43
2
«Acabou». Em nova partilha, Fábio surpreende com declaração sobre Liliana: «Entre provas e verdades...»
Secret Story
Ontem às 21:42
3
Desaparecimento de Maycon Douglas: PJ avança com nova decisão que pode ser crucial
1ª Companhia
Ontem às 18:45
4
Maycon Douglas passa por situação inesperada. Saiba o que aconteceu
Secret Story
14 out 2025, 12:57
5
Atriz acarinhada pelo público fala sobre fase difícil: «Perdi-as para a morte»
Novelas
Ontem às 08:31
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Marcelo quebra silêncio sobre desaparecimento de Maycon Douglas: «Há algo muito importante que quero deixar escrito»
1ª Companhia
Há 3h e 18min
Este foi o primeiro recruta a ser eliminado da Primeira Companhia
1ª Companhia
Hoje às 00:05
«Ela contou-me logo...»: Zé Lopes quebra silêncio sobre morte do irmão de Merche Romero. Óscar Romero tinha 52 anos
V+ TVI
Há 2h e 30min
Vem aí «Terra Forte»: Flor e António preparam confronto que pode mudar tudo e Dudu reage
Novelas
Há 3h e 23min
Fora do Secret Story, Cristina Ferreira faz pedido a Liliana: «Era só isto que eu te queria dizer»
Dois às 10
2 jan, 16:19
«Há coisas que não perdoam»: a reflexão de Pedro Bianchi Prata que está a dar que falar e emocionar
Novelas
Ontem às 16:58
TVI PLAYER
Hilariante: A pergunta insólita de Sara Santos logo pela manhã
Secret Story
Há 2h e 58min
1ª Companhia - Gala - 4 de janeiro de 2026
1ª Companhia
Ontem às 21:25
Tensão na base da 1ª Companhia: Recrutas levam raspanete
1ª Companhia
Há 2h e 19min
Merche Romero de luto. Morreu o o irmão, Oscar Romero
Bom dia Alegria
Há 2h e 58min
Depois de ser nomeada, Noélia fala mal dos colegas: «Essas pessoas estão um bocadinho confundidas»
1ª Companhia
Há 2h e 30min
A Protegida - JD reencontra a filha ao fim de dois anos
A Protegida
3 jan, 23:15
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Inês e Dylan contam detalhes do pedido de namoro
Dois às 10
Há 12 min
Inês revela surpresa com Dylan: “Foi um choque chegar cá fora e ver…”
Dois às 10
Há 13 min
Inês e Dylan sobre os planos para o futuro: “Ainda vamos decidir”
Dois às 10
Há 13 min
Fora do “Secret Story 9”, Inês revela como soube que foi traída
Dois às 10
Há 22 min
Apesar de também ter terminado uma relação na casa, Inês distingue-se de Liliana: “O modo como eu fiz foi oposto”
Dois às 10
Há 25 min
Inês recorda história com Vera: “Foi um jogo”
Dois às 10
Há 32 min
Mais
NOVELAS
Vem aí «Terra Forte»: Flor e António preparam confronto que pode mudar tudo e Dudu reage
Novelas
Há 3h e 23min
«Amor à Prova» estreia hoje: tudo o que precisa de saber sobre esta nova novela
Novelas
Hoje às 08:02
Kelly Bailey e Lourenço Ortigão surpreendem ao mostrar imagens nunca antes vistas com o filho
Novelas
Há 1h e 13min
Atriz acarinhada pelo público fala sobre fase difícil: «Perdi-as para a morte»
Novelas
Ontem às 08:31
O comentário apaixonado de Pierre Gasly às imagens escaldantes de Kika Cerqueira Gomes
Novelas
3 jan, 08:34
Vem aí «A Protegida»: Mariana em choque ao descobrir o verdadeiro motivo das lágrimas da mãe
Novelas
Há 2h e 3min