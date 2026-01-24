Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
24 jan, 21:34
Exclusivo: o programa na íntegra - TVI

Com Sandra Felgueiras.

Mais Vistos

Está decidido: Um recruta foi expulso e a surpresa foi total. Saiba quem é

1ª Companhia
Hoje às 00:09
1

Revolta e muitas lágrimas: Expulsão de Rodrigo Castelhano deixa Andrea Soares a chorar

1ª Companhia
Hoje às 00:43
2

Este vídeo já tem mais de dois milhões de visualizações. E Filipe Delgado é protagonista

1ª Companhia
Ontem às 19:44
3

Este é o lado mais desconhecido e ousado do recruta Filipe Delgado. E há várias fotografias

1ª Companhia
7 jan, 10:40
4
02:52

Hora da decisão do Comandante: está escolhida a nova Recruta da Semana

1ª Companhia
Hoje às 00:51
5
04:32

Lágrimas e um abraço sentido: Esta foi a despedida de Rodrigo Castelhano na base da 1ª Companhia

1ª Companhia
Hoje às 00:13
6
EM DESTAQUE

Há quatro recrutas em risco de expulsão! Fique a conhecer os nomeados desta semana

1ª Companhia
Há 3h e 32min

Cristina Ferreira voltou das férias e descobriu um "novo" Cláudio Ramos. Eis o pormenor que ninguém tinha reparado

Dois às 10
Há 1h e 17min

Vem aí em «Terra Forte»: Quando menos se espera, é Álvaro quem 'dá a mão' a Flor

Novelas
Há 2h e 51min

Cristina Ferreira prova que é possível viajar muitos dias sem repetir roupa

V+ TVI
23 jan, 16:14

Ex-concorrente passa por transformação física impressionante: «Estava a pesar pouco mais de 40 kgs»

1ª Companhia
Há 3h e 1min

Filho de Sara Santos fala da dor que a família vive após a perda gestacional: «A minha irmã não está a descansar»

Dois às 10
23 jan, 14:48

TVI PLAYER

1ª Companhia - Gala - 25 de janeiro de 2026

1ª Companhia
Ontem às 21:30

Amor à Prova: David descobre farsa de Amália?

Amor à Prova
24 jan, 21:25

A Protegida: Mariana e JD descobrem que Mónica os andou a enganar

A Protegida
Ontem às 00:05

Lágrimas e um abraço sentido: Esta foi a despedida de Rodrigo Castelhano na base da 1ª Companhia

1ª Companhia
Hoje às 00:13

Montanhismo a sério! Recrutas começam o dia com aula de escalada

1ª Companhia
Há 1h e 16min

Amor à Prova: Vítor e Simone são apanhados em flagrante?

Amor à Prova
23 jan, 21:35
A ACONTECER

Durante a lua-de-mel, Rodrigo Castelhano perdeu o pai. E as palavras finais que trocou com ele continuam a doer

Dois às 10
Há 2 min

Rodrigo Castelhano aponta o seu favorito a vencedor da “1.ª Companhia”

Dois às 10
Há 7 min

Rodrigo Castelhano sobre Noélia: “A Noélia procurava bastante as câmaras”

Dois às 10
Há 15 min

Após abandonar a "1.ª Companhia", Rodrigo Castelhano defende: “Não fui para ali jogar”

Dois às 10
Há 15 min

Rodrigo Castelhano confessa impaciência com Noélia: “À quarta semana, tive que começar a falar”

Dois às 10
Há 20 min

«Terra Forte»: Bruno Cabrerizo revela como é trabalhar com Rita Pereira

Em Família
Há 24 min
NOVELAS

Vem aí em «Amor à Prova»: Estado de saúde de Nico agrava-se

Novelas
Há 45 min

Exclusivo «Terra Forte»: Trabalhadores manifestam-se contra Maria de Fátima e o passado fica em risco

Novelas
Ontem às 11:26

Isto é o que ainda não sabe: Rita Pereira mostra como grava a novela sem sair de Portugal

Novelas
Ontem às 16:03

Catarina de “O Bando dos 4” reaparece e lembra os fãs sobre algo importante

Novelas
24 jan, 08:40

Quem é o namorado de André Cabral, o ex-cunhado de Maria Sampaio? Surpreenda-se

Novelas
Ontem às 08:34

Exclusivo «Amor à Prova»: Cris assume que gosta de Alice

Novelas
Há 2h e 15min