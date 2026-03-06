TVI PLAYER
Exclusivo: o programa na íntegra
Ontem às 20:50
Com Sandra Felgueiras
Mais Vistos
Vídeo escaldante: apresentadora arrasa em lingerie e deixa fãs sem respiração
Novelas
3 mar, 16:11
1
03:28
Hélder carregou no Botão dos Segredos. O que aconteceu a seguir surpreendeu tudo e todos
Secret Story
Ontem às 18:48
2
Sensual, Olívia Ortiz posa em lingerie: «Um arraso»
Novelas
12 set 2023, 11:11
3
Ele estava noivo de outra mulher, quando se apaixonou por ela. Hoje são felizes com a família que construíram juntos
V+ TVI
Ontem às 12:34
4
A improvável história de amor de Madalena Abecasis e Nuno Sebastião
V+ TVI
Ontem às 11:53
5
EM DESTAQUE
Após «sete meses complicados de gerir», Cláudio Ramos vive momento especial: «Os meus olhos encheram-se de água»
Dois às 10
Ontem às 10:08
Rita Almeida quebra silêncio após separação de Marcelo Palma: «Nunca se esqueçam que o mundo gira»
Secret Story
Ontem às 12:09
“A luz ao fundo do túnel”: Diogo Amaral quebra o silêncio após dias de angústia e incerteza
Novelas
Ontem às 10:56
Já fazem planos a sós? Soraia Sousa lança convite a instrutor Joaquim «Data, hora!»
Secret Story
Ontem às 09:54
Paixão à vista: noivo de Maria Botelho Moniz protagoniza momento inesquecível
Novelas
5 mar, 14:47
O gesto de amor de João Monteiro para Cristina Ferreira que está a encantar: «Acho lindo»
V+ TVI
Ontem às 14:12
Nuno Morais Sarmento encontrado morto em casa. Tinha 65 anos
CNN Sábado
Há 2h e 59min
Secret Story - Extra - 7 de março de 2026
Secret Story
Hoje às 00:15
Amor à Prova - 6 de março - Veja o episódio aqui
Amor à Prova
Ontem às 23:36
Amor à Prova: Carlos droga Simone e passa a noite com ela
Amor à Prova
5 mar, 22:25
Terra Forte - Terra Forte: Filhos de Vivi desconfiam que a mãe possa estar viva - Veja o episódio aqui
Terra Forte
Hoje às 00:37
Talento desconhecido! Hélder, Pedro e Hugo dão tudo em dança cheia de sensualidade
Secret Story
Há 1h e 17min
A ACONTECER
Diário da Manhã - 7 de março de 2026
Diário da Manhã
Hoje às 07:00
Mariana - 7 de março de 2026
Mariana
Hoje às 03:30
Terra Forte - Terra Forte: Filhos de Vivi desconfiam que a mãe possa estar viva - Veja o episódio aqui
Terra Forte
Hoje às 00:37
Secret Story - Extra - 7 de março de 2026
Secret Story
Hoje às 00:15
Terra Forte: De arma na mão, Rufino quer a verdade a bem ou a mal
Terra Forte
Ontem às 23:55
Terra Forte: Maria de Fátima muda de ideias e oferece a casa a Flor?
Terra Forte
Ontem às 23:53
NOVELAS
Vem aí em «Amor à Prova»: Vítor pede o divórcio a Luz
Novelas
5 mar, 09:04
Vem aí «Terra Forte»: Sammy descobre segredo explosivo e tenta provar que Vivi não é culpada
Novelas
Ontem às 10:50
“É tão bom, mãe”: Sara Prata emociona ao mostrar momento inesquecível ao lado da filha
Novelas
Ontem às 16:44
Ana Guiomar faz revelação sobre novo projeto: «Quase a estrear»
Novelas
Ontem às 15:09
Vem aí em «Amor à Prova»: Alice ganha coragem para contar a Nico que é adotado
Novelas
Ontem às 09:59
“A luz ao fundo do túnel”: Diogo Amaral quebra o silêncio após dias de angústia e incerteza
Novelas
Ontem às 10:56