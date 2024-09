Há 3h e 21min

Esta quarta-feira, dia 11 de setembro de 2024, decorreu a Parada de Estrelas, no Altis Belém, em Lisboa. Rita Pereira marcou presença com um look a mostrar a barriguinha de grávida. A propósito, foi entrevistada em exclusivo pelo digital da TVI, e falou sobre o nome da filha.