Exclusivo TVI: Anjos falam sobre o processo contra Joana Marques - A entrevista completa

Há 2h e 55min

No Jornal Nacional, José Alberto Carvalho conduz uma entrevista exclusiva com Nélson e Sérgio Rosado, transmitida em direto a partir dos estúdios da TVI. A conversa acontece no dia em que é revelada a sentença em que perdem o processo judicial contra Joana Marques, humorista, no qual exigiam uma indemnização de 1.118.500 euros, devido a um vídeo satírico relacionado com a presença dos músicos no MotoGP. Para além de verem o pedido recusado, os irmãos foram condenados ao pagamento das custas do processo.

Durante a entrevista, os dois irmãos explicam finalmente o que os motivou a levar o caso a tribunal, esclarecem a polémica em torno do montante pedido e revelam se ponderam recorrer da sentença. Explicam ainda se o processo teve algum tipo de impacto na carreira e na adesão a concertos.