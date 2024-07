Há 1h e 44min

No «Dois às 10», fomos à abertura da famosa Expofacic, a feira de Cantanhede que decorre até ao dia 4 de agosto. Falámos com a Presidente da Câmara de Cantanhede e com o Presidente da Entidade que organiza o evento sobre as novidades deste ano e explorámos alguns dos locais mais emblemáticos da feira.