Fábio Caçador esclarece tudo sobre Catarina Sampaio - Veja a conversa completa

Há 1h e 5min

No «Dois às 10», visitámos as origens de Fábio Caçador. O ex-concorrente leva-nos aos sítios que mais marcaram a sua infância e conta-nos como viveu 23 anos em Safara. O pai, José, fala do orgulho que sentiu ao ver a prestação do filho no programa. Ao longo da reportagem cruzamo-nos com familiares e amigos do ex-concorrente. Fábio Caçador revela que o seu sonho é regressar à sua terra na terceira idade, Cláudio Ramos revela que também tem o sonho de regressar à sua terra. Fábio Caçador afirma: «Há coisas que não teria feito...a discussão com o David não teria acontecido», explica que considerava a concorrente Daniela Ventura uma justa vencedora porque deu muita coisa positiva ao programa ao contrários de Inês e conta que ficou apenas amigo de Catarina Sampaio: «A coisa não se desenrolou». c