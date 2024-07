Há 1h e 59min

No «Goucha», revemos algumas das últimas imagens de Fábio Caçador, finalista e ex-concorrente do «Big Brother 2024», em que este faz uma retrospetiva da sua passagem pelo reality show. O nosso convidado faz um balanço da sua participação no programa e diz-nos o que foi o pior para si em toda esta experiência.