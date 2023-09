Fábio chega à casa dos franceses da Bela Vida!

Há 2h e 2min

A atuação das raparigas acaba e ouve-se uma enorme salva de palmas. Os idosos estão muito felizes e Corcovada (Maria do Céu Guerra) comove-se. Ela anuncia que vai passar a haver bailarico mais regularmente naquela casa e todos festejam. As raparigas abdicam do cachet e decidem atuar de graça, como forma de homenagearem o centro de dia. Todos voltam a festejar.

São (Sílvia Rizzo) insiste que Fernando não quer casar com ela e que não está nada preocupado por não haver Quintas para fazerem o copo de água. São diz que quem não devia querer casar com ele, era ela, porque ele não lhe dá valor e não se importa que os filhos vivam traumatizados pelos pais não serem casados. Fernando (Manuel Marques) suspira sem paciência.

Tomé (Pedro Teixeira) está indignado por Aida (Ana Guiomar) querer convidar o Padrinho, pois não o vê desde miúda e nem sabe do paradeiro dele. Aida só sabe que ele embarcou para África e Tomé pergunta como vai fazer chegar-lhe o convite, se não sabe mais nada. Aida diz que não deve haver muitos Agostinhos em África. Tomé fica incrédulo.

Albino (Pedro Alves) pergunta a Carlos (Rodrigo Paganelli) se Corcovada tem falado em si. Carlos não percebe porque motivo Corcovada havia de falar em Albino e ele lembra que vai cumprir a promessa dela. Carlos acha má ideia, pois para além do pai não ser crente, também não tem estaleca para andar uma distância tão grande. Florinda (Ana Brito e Cunha) pergunta a Albino porque é que a roupa dele cheira tanto a tabaco e ele fica aflito.

Tomé teima que o Padrinho Agostinho também é da sua parte, mas Aida defende que não. Josefa mete-se ao barulho e pergunta se o Padrinho de Aida continua bem-apessoado. Aida acusa-a de estar interessada por ele ser rico. Aida continua a insistir que há convidados das duas partes, mas Tomé afirma que só há uma.

Florinda insiste em saber porque razão a roupa de Albino cheira a fumo e Carlos pergunta-lhe se agora deu em fumar. Albino põe as culpas em Peixoto e Carlos e Florinda ficam surpreendidos por ele fumar. Albino arrepende-se logo de ter metido Peixoto ao barulho, mas agora é tarde para voltar atrás.

São insiste que deviam fazer terapia em família. Fernando acha desnecessário e afirma que a família deles é perfeitamente normal. Vuitton tenta alhear-se da discussão. Tocam à campainha e Vuitton vai abrir. São Gracinda e Fábio que estão do outro lado. Fernando reconhece Gracinda e fica lívido.

Florinda e Carlos olham estupefactos para Albino. Este garante que Peixoto começou a fumar há pouco tempo e que deve ser uma crise de meia idade. Florinda acaba por acreditar e Albino fica mais aliviado. Albino finge-se muito incomodado com o cheiro a tabaco da roupa.

Fátima e Manuela, muito animadas, contam a Jorge e António como correu o concerto em casa de Corcovada. Elas dizem que vão cantar várias vezes e decidiram abdicar do cachet e fazerem aquilo por solidariedade. Jorge lembra-se do calendário solidário e diz que deviam avançar com isso. Fátima não gosta nada da conversa e o ambiente azeda.

Fernando, São e Vuitton estão em choque com a presença de Gracinda e Fábio e ainda elas não sabem quem eles realmente são. Fernando lá se lembra do nome de Gracinda e São percebe que o marido conhece mesmo aquela mulher. Fábio abraça-se a Fernando e diz que pensou que nunca ia conhecer o seu papá. Choque geral.

Fernando está em choque. São e Vuitton tentam perceber o que se passa ali. Fábio volta a abraçar Fernando e chama-o de papá. Gracinda conta que Fábio é fruto de uma noite de amor que tiveram. São desmaia e Vuitton tenta ajudar a mãe.