Fábio Coentrão: «Tenho uma garagem e posso pegar no carro que eu quiser, mas eu pego na minha carrinha de peixe»

Há 3h e 15min

No programa «Goucha», em novembro, Fábio Coentrão abriu as portas da sua vida e da sua história. Desde a infância nas Caxinas até ao topo do futebol mundial, o ex-futebolista revelou os desafios e as memórias que moldaram a sua personalidade. Uma conversa intimista que mostra a nova vida do jogador que, depois de uma carreira de sucesso, regressou às origens. Não esconde que tem uma vida confortável, mas não tem vergonha de ser um homem dedicado à pesca: "Tenho uma garagem e posso pegar no carro que eu quiser, mas eu pego na minha carrinha de peixe"