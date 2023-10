Fábio é encostado contra a parede: «Tu vais assumir as tuas responsabilidades, estás a ouvir?»

Há 1h e 13min

Em «Festa é Festa», Fábio (Isaac Alfaiate) pega no filho ao colo pela primeira vez e Fernando (Manuel Marques) pergunta-lhe como é possível não lhe ter dito que tinha um filho. São (Sílvia Rizzo) acha que Fernando não tem muita moral para falar. Caihong diz que só quer a pensão de alimentos. Fernando quer pegar no neto ao colo, mas São afasta-o do neto e diz que ele não é avô, pois não tem idade para casar com um avô. Fábio está triste com a situação.