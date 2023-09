Fábio, finalmente, conhece o pai: Nando?

Há 3h e 40min

Fábio (Isaac Alfaiate) ainda está baralhado com o que a mãe lhe disse, sobre o seu pai ser um cantor famoso, mas depressa conclui que é capaz de ter dinheiro. Gracinda acha o mesmo e diz que está na hora de Fábio ir ter com o pai, pois da parte dela fechou a torneira.

As raparigas ensaiam, mas estranham a ausência de Elisabete (Ana Marta Contente). João Maria (Ricardo Trêpa) vai encaminhando os idosos para os seus lugares, mas não está a ser tarefa fácil, pois todos querem ficar à frente e ignoram as indicações dele. João Maria tem de mandar um grito para os pôr na ordem e acaba por assustar a raparigas, que param de cantar.

Fábio já está vestido com uma roupa mais formal e com o cabelo lambido, mas recusa-se a sair de casa naquela figura. Gracinda diz que ele tem de causar boa impressão com o pai e por isso tem de treinar também o que vai dizer. Fábio não está com paciência nenhuma para prestar aquele papel.

Manel (Vítor Norte) continua a queixar-se e Quina (Maria Rueff) faz um esforço para não se passar. Manel diz que foi o primeiro a ajudar Paulo (Hélder Agapito), mas agora para o ajudarem a ele, ninguém se chega à frente. João Maria também entra a reclamar e pergunta a Quina se já tem os snacks prontos, pois os idosos não param de reclamar. João Maria promete ir embora lá de casa, pois farta-se de trabalhar e ninguém reconhece o seu valor.

Elisabete explica a Josefa (Rita Salema) que os pais não têm de lhe pedir autorização para nada, pois também ela mora lá em casa de favor. Josefa acha que tem mais direito a morar lá em casa do que Aida (Ana Guiomar), mas Elisabete desiste de lhe explicar o que quer que seja. Elisabete lembra-se do concerto em casa de Corcovada (Maria do Céu Guerra) e sai a correr.

Aida está a pôr a mesa, mas vai ficando cada vez mais irritada porque Tomé está em amena cavaqueira com Paulo. Conversam sobre hóquei e Paulo vai imitando os trejeitos de Tomé. Paulo pede a Tomé para o ensinar a jogar melhor e mostra-se muito orgulhoso do trajeto do pai. Aida atira um prato ao chão, farta daquela situação.

Albino (Pedro Alves) vai à Toca para falar com Lenita, mas vai olhando em volta, com medo de ser visto. Lenita gosta de o ver ali, mas Albino quer saber o que ela foi fazer a sua casa. Lenita diz que foi vê-lo, mas Albino diz-lhe que podia ter ido à Junta, como sempre. Lenita pergunta se não pode ir a casa dele e se tem alguma coisa a esconder. Albino engole em seco.

Vuitton (Beatriz Costa) e Fátima (Marta Andrino) estão preocupadas por Elisabete não aparecer, mas nisto ela chega a correr e diz que se esqueceu do concerto, pois teve um dia de cão. Fátima e Vuitton compreendem os motivos de Elisabete e até estão solidárias, mas não sabem se Manuela (Inês Herédia) vai reagir da mesma forma. Manuela não gosta nada do atraso, mas quer esquecer isso e começar o concerto porque a plateia está ansiosa. Vemos alguns idosos a dormir.

Josefa chega a casa e fica chocada ao ver a quantidade de pratos partidos por ali. Aida diz que não aguenta mais ver Tomé e Paulo ali a conversarem como se fossem pai e filho. Josefa mostra-se solidária com Aida e as duas unem-se contra Tomé.

Lenita perdeu o ar sedutor e fala agora num tom irritado com Albino. Lenita pergunta-lhe se tem alguma coisa a esconder e Albino fica comprometido. Este diz a Lenita que se quiser falar com ele pode ligar-lhe, não precisa de ir a sua casa. Lenita diz que não foi lá para conversar com ele.

Corcovada dá início ao concerto. João Maria tenta acordar os idosos, pois, entretanto, já todos adormeceram. As raparigas estão animadas para cantar e nem o facto de terem a plateia a dormir as desanima. Elas estão determinadas em dar o seu melhor e esperam que com isso os idosos acordem e se divirtam. Elas começam a cantar e os idosos acordam.

Gracinda está a treinar Fábio para falar à beto, mas não está a ser fácil. Fábio vai mascando pastilha de boca aberta, enquanto diz o que Gracinda lhe manda dizer. Gracinda percebe que não será tarefa fácil pôr o filho a falar como um beto.,

Albino (Pedro Alves) está cada vez mais nervoso com a conversa de Lenita (Sofia Grillo) e pergunta-lhe o que foi fazer a sua casa, se não foi para falar com ele. Lenita diz que foi falar com Florinda (Ana Brito e Cunha) e Albino até treme das pernas. Albino avisa que Florinda não se pode enervar porque está a amamentar. Lenita diverte-se por ver Albino aflito.

Os idosos cantam e dançam todos animados. Até João Maria (Ricardo Trêpa) está satisfeito por vê-los felizes e sorri. Quina (Maria Rueff) e Manel (Vitor Norte) vêm da cozinha e não resistem a dar um pezinho de dança. Quina pergunta a Manel se já não lhe doem os pés e Manel disfarça, dizendo que ainda doem, mas consegue dançar. Corcovada (Maria do Céu Guerra) não podia estar mais feliz e pede à banda para cantar mais uma música.

Josefa (Rita Salema) está a ver televisão, mas a choradeira de Paulo (Hélder Agapito), por estar a ver os álbuns de família, está a incomodá-la. Tomé (Pedro Teixeira) bate à porta da bolha de Aida e pergunta-lhe o que está a fazer. Aida diz que está a tratar da lista de convidados para o casamento e pede a Tomé para a deixar em paz. Tomé pondera arranjar uma bolha só para si.