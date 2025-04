Há 20 min

Em «A Protegida», empresário fala com Virgílio (Diogo Morgado) sobre o que está a acontecer com o café. Margarida (Inês Herédia) está revoltada com o estado a que a empresa está a chegar e incentiva e avisa que vai falar com os trabalhadores sobre o mau trabalho de Jorge (Paulo Pires).