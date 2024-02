Faça uma viagem até às tradições de Aveiro com uma Feijoada de Samos de Bacalhau

Hoje às 10:00

Na cozinha do «Dois às 10», recebemos Graça Silva, uma mulher dos sete ofícios. Depois de muitos empregos, conseguiu realizar o seu sonho e abrir o restaurante «Tasquinhas da Graça». Com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, demonstra um pouco das tradições de Aveiro com uma deliciosa receita de Feijoada de samos de bacalhau.

Receita: Feijoada de samos de bacalhau

4 pessoas



1 kg de feijão branco cozido

0,5kg de samos de bacalhau

2 cebolas medias

4 dentes de alho

1 cenoura

1 copo de vinho branco maduro

2 tomates bem maduros ou 1 lata de tomate pelado.

Salsa e coentros

Pimenta, sal e piripiri a gosto

Ingredientes:

Na véspera, lavar e limpar os samos de bacalhau, deixar a demolhar durante a noite no frigorífico.

No dia seguinte, lavar os samos em água limpa.

Num tacho, fazer um refogado com a cebola picada, o alho e o louro. Assim que a cebola alourar, ligeiramente adicionar o tomate cortado em cubos pequenos, o vinho branco, alguma salsa e coentros.

Deixar cozinhar uns 5 minutos, juntar os samos cortados, a cenoura às rodelas ou em cubos e um pouco de pimenta.

Deixar refogar 15 a 20 minutos em lume medio.

Juntar o feijão, provar e retificar os temperos: sal, pimenta e um pouco de piripiri.

Deixar apurar em lume baixo e está pronto.

Antes de servir, polvilhar com salsa e coentros frescos picadinhos, pois dá mais sabor e perfuma o prato.

Bom apetite!