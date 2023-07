Faça viagem pelo sul do país com a açorda alentejana de André e Miguel

Hoje às 11:28

No «Dois às 10», André e Miguel Quintas são gerentes e empregados de mesa no restaurante «Os Gémeos», em Rio de Moinhos, Borba. Foram desafiados por nós a colocar as mãos na massa na cozinha, sem a mãe à retaguarda, e escolheram preparar uma deliciosa açorda alentejana.