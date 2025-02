Há 2h e 14min

No Goucha, conversamos em exclusivo com Fafá de Belém, uma das artistas brasileiras mais reconhecidas. A artista recorda críticas que recebeu por posar nua para uma revista, e relembra o caso recente de Paolla Oliveira, que recebeu críticas em relação ao aspeto físico. Em brincadeira, fala ainda do homem mais cobiçado no Brasil.