Há 2h e 33min

No Goucha, conversamos em exclusivo com Fafá de Belém, uma das artistas brasileiras mais reconhecidas. Nascida a 9 de agosto de 1956, em Belém, no Brasil, Fafá sempre fez questão de destacar as suas raízes portuguesas. A artista fala da sua fé, que sempre a acompanha.