Família acredita que tratamento em Cuba pode ser um milagre para Enzo - Veja a conversa completa

Há 1h e 36min

No «Dois às 10», conhecemos história do peque no Enzo. Cláudio Mendes, mãe de Enzo, conta que que idealizou um filho que não tem e que neste momento vive apenas para o filho. O pai conta que o filho tem uma síndrome muito rara que lhe afeta a parte muscular, como o andar e o comer, é por isso que neste momento só come líquidos, sendo que os sólidos estão a ser introduzidos aos poucos. O casal refere que Enzo tem vindo a evoluir com a ajuda da escola e das terapias. A mãe, que é cuidadora, fala ainda de ter abdicado dela em prol do filho.