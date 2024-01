Família em luto pede justiça! Morte de familiar continua por explicar quatro anos depois

Hoje às 17:40

No «Goucha», Sílvia Domingues e Rita Domingues, mãe e filha, explicam que continuam sem saber o motivo do falecimento de Vítor, marido e pai das nossas convidadas. Em 2019, Vítor estaria a trabalhar em Moçambique, e passado quatro anos, a família ainda está à espera de justiça, pois não irá descansar até descobrir o motivo da morte do familiar. A nossa convidada revela as condições em que chegou o caixão do falecido a Portugal. A família do falecido fala-nos desta batalha judicial que está em curso há 4 anos.