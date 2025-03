Família fica sem parte da herança, após enfermeira resolver enigma

Há 2h e 2min

Em «A Sentença», conhecemos o segundo caso do dia. O pai de Luísa morreu aos 80 anos deixando uma considerável fortuna aos herdeiros, Luísa e o irmão ficaram com duas casas avaliadas em cerca de 1 milhão e meio de euros mas uma conta bancária com 200 mil euros não foi destinada a ninguém específico uma vez que o testamentário deixou por escrito que o dinheiro devia ser atribuído somente a quem conseguisse resolver um enigma. Apenas algumas pessoas estavam autorizadas a tentar descobrir as pistas deste jogo, nomeadamente os filhos, netos, irmãos, sobrinhos e Maria, a enfermeira que cuidou do pai de Luísa nos últimos 3 anos de vida. Duas semanas depois, foi Maria quem conseguiu reclamar o dinheiro que foi entregue em cheque pelo advogado da família, no entanto, Luísa considerara injusto e pretende impugnar o testamento do pai.