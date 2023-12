Família luta para recomeçar após devastador incêndio em casa: «De repente ficámos sem nada»

Há 1h e 18min

No «Dois às 10», ficamos a conhecer a história de uma família que na madrugada de 16 para 17 de março de 2023, viu as suas vidas mudarem de forma inimaginável. Liliana Silva e Steeve Hate, juntamente com as suas três filhas, sobreviveram a um incêndio que consumiu a sua casa em Tarouca, deixando-os sem nada além das cinzas do que outrora foi o seu lar. O casal, que havia adquirido a residência há apenas dois anos, estava a dormir quando foram abruptamente despertados por um estranho ruído às cinco da manhã.