Família recusa-se a deixar casa de Rafaela, que luta para voltar a morar no próprio imóvel

No dia 24 de junho do ano passado, a vida da família Gonçalves mudou para sempre. O que parecia uma manhã normal transformou-se numa tragédia que destruiu não só a sua casa, mas também a sua família. Enquanto Fátima saía de casa, o seu marido, Aníbal, acendeu o interruptor de luz, provocando uma violenta explosão devido a uma fuga de gás na cozinha. Este acidente resultou na morte imediata de Aníbal e deixou a filha do casal, Rafaela, e a neta, Margarida, com queimaduras graves.

